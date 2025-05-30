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    04:15, 30 Май 2025 | GMT +5

    Свинина в меню: в каких регионах Турции нарушались запреты

    Вопреки запретам, в ряде провинций Турции в продаваемую продукцию добавляют свинину, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    свинина
    Фото: www.ensonhaber.com

    Министерство сельского и лесного хозяйства Турции обнародовало результаты последних проверок, касающихся распространения свинины в различных регионах страны. Согласно опубликованному списку, чаще всего свинина продается в шести провинциях: Бурса, Конья, Анталья, Мугла, Балыкесир и Адана.

    Особое внимание ведомства привлекли Бурса и Конья – города с традиционно консервативным населением и религиозными традициями, где обнаружение значительного количества продукции со свининой стало неожиданным.

    В Анталье и Мугле, популярных туристических направлениях, присутствие свинины на рынке объясняется спросом со стороны иностранных гостей. Однако, по данным министерства, в ряде заведений посетители не получают полной информации о составе блюд, что вызвало волну жалоб.

    В ответ на нарушения Министерство сельского и лесного хозяйства усиливает контроль за предприятиями общественного питания и торговли, публикует список компаний, уличенных в недостоверной маркировке продуктов, и напоминает гражданам о важности внимательного изучения этикеток.

    При этом актуальную информацию о результатах проверок и список нарушителей можно найти на официальном сайте: guvenilirgida.tarimorman.gov.tr.

    Ведомство призывает потребителей быть бдительными и незамедлительно сообщать о случаях недостоверной информации в продуктах питания.

    Ранее мы писали о том, что в турецком городе Кёрфез, расположенном в провинции Коджаэли, разразилась трагедия после того, как более 600 человек отравились куриным донером.

    Теги:
    Турция Продукты Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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