Свинина в меню: в каких регионах Турции нарушались запреты

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции обнародовало результаты последних проверок, касающихся распространения свинины в различных регионах страны. Согласно опубликованному списку, чаще всего свинина продается в шести провинциях: Бурса, Конья, Анталья, Мугла, Балыкесир и Адана.

Особое внимание ведомства привлекли Бурса и Конья – города с традиционно консервативным населением и религиозными традициями, где обнаружение значительного количества продукции со свининой стало неожиданным.

В Анталье и Мугле, популярных туристических направлениях, присутствие свинины на рынке объясняется спросом со стороны иностранных гостей. Однако, по данным министерства, в ряде заведений посетители не получают полной информации о составе блюд, что вызвало волну жалоб.

В ответ на нарушения Министерство сельского и лесного хозяйства усиливает контроль за предприятиями общественного питания и торговли, публикует список компаний, уличенных в недостоверной маркировке продуктов, и напоминает гражданам о важности внимательного изучения этикеток.

При этом актуальную информацию о результатах проверок и список нарушителей можно найти на официальном сайте: guvenilirgida.tarimorman.gov.tr.

Ведомство призывает потребителей быть бдительными и незамедлительно сообщать о случаях недостоверной информации в продуктах питания.

Ранее мы писали о том, что в турецком городе Кёрфез, расположенном в провинции Коджаэли, разразилась трагедия после того, как более 600 человек отравились куриным донером.