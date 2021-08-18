Свидания в казахстанских тюрьмах временно запретили из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными приостановлено в регионах с повышенным уровнем регистрации заболеваемости COVID-19 («красной зоне»). Об этом сообщает сайт Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает МИА «Казинформ».

«В превентивных мерах по недопущению заражения осуждённых и

личного состава Комитет уголовно-исполнительной системы руководствуется

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан

№ 67 от 25.12.2020 года с последними внесенными изменениями и дополнениями от

14 июля 2021 года № 32», - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением предоставление длительных и краткосрочных свиданий приостановлено в регионах с повышенным уровнем регистрации заболеваемости («красная зона»). При этом содержащимся в учреждениях УИС предоставляются телефонные переговоры и видеосвидания.

В ведомстве сообщают, что осужднные и подследственные обеспечены необходимыми лекарственными средствами, усилены меры по недопущению заражения и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, включающего проветривание, кварцевание палат и кабинетов, а также соблюдение масочного режима.

Ограничения, предусмотренные Постановлением, не применяются

к персоналу учреждений и к осужденным, подлежащим этапированию (перевозке). Кроме

того, в случае получения полного курса вакцинации осужденные, отбывающие

наказание в учреждениях минимальной безопасности, допускаются на рабочие

объекты за пределами учреждения.

«Стоит отметить, что пенитенциарное учреждение является

изолированной территорией с большой концентрацией лиц, отбывающих наказание, что

само по себе несет большие риски быстрого распространения заболевания. Несмотря

на это, действующие превентивные меры по сей день позволяют избежать массового

заражения осужденных. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации в

Республике Казахстан длительные и краткосрочные свидания будут возобновлены», - добавили в КУИС.