Свидания осужденных с родными проводятся по видеосвязи в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в период пандемии свидания осужденных с родными проводятся в том числе и посредством видеосвязи. Об этом рассказала начальник Управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, по инициативе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и при поддержке Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) в 2019 году провели форум «Открытый диалог – инструмент реформирования пенитенциарной системы», в котором участвовали депутаты Парламента РК, представители государственных органов, дипломатических миссий, неправительственных, международных организаций, общественности, научного сообщества», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

Было отмечено, что по итогам данного форума было принято порядка 200 предложений, которые рассмотрены на четырех заседаниях рабочей группы, из них:

- 54 одобрены и рекомендованы к дальнейшей реализации;

- 145 исключены, в связи с увеличением финансирования, необходимостью введения дополнительных штатов либо уже предусмотрены в документах государственного планирования и законопроектах.

В целом внесено 25 изменений и дополнений в нормативные правовые акты (УИК – 15, УК– 1, УПК – 1, приказ №819 – 7, приказ №508 - 1), которые направлены на улучшение правового положения осужденных, гуманизацию исполнения уголовных наказаний и приближение к международным стандартам деятельности УИС.

К примеру, с целью улучшения правового положения осужденных были внесены поправки, такие как: право подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания более мягким видом, в случае если такое право наступило в период содержания в следственном изоляторе (часть 3 статьи 90 УИК); исключено обязательное вступление в самодеятельные организации для присвоения второй и третьей положительной степени поведения(часть 4 статьи 95 УИК) и другие.

«Осуществляются видеопереговоры, которые показали свою эффективность в период карантина, когда были приостановлены длительные и краткосрочные свидания», - добавила Бибигуль Мунайтпасова.



