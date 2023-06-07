Светящиеся «зебры» установили на трассах с интенсивным трафиком в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения специалисты КазАвтоЖола обустраивают инновационные пешеходные переходы на трассах республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Так, к примеру, дорожники установили пять новых проекционных пешеходных переходов на автодорогах республиканского значения Алматинской области.

Светящиеся «зебры» установлены в местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пеших пользователей: около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи и др.

На 29 километре дороги А-2 «Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы – Хоргос» (Карасайский район, около авторынка Барыс);

На 52 километре трассы А-4 «Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК» (Жамбылский район, рядом с поселком Каргалы);

На 40 километре автодороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы» (Карасайский район, около поселка Кошмамбет);

На 24 километре дороги А-2 «Граница РУ (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы – Хоргос» (Талгарский район, около поселка Панфилово);

На 15 километре трассы Р-17 «Алматы - Талгар - Байдибек би» (Талгарский район, около поселка Белбулак).

«Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобо-проекторов в темное время суток. Проекция позволяет концентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей, технологию видно за 100-150 метров. Проекционные зебры также хорошо видны и заметны в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки», - пояснила официальный представитель АО «НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

На сегодняшний день на автодорогах республиканского значения девяти регионов страны функционирует порядка 30 инновационных пешеходных переходов.