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Светоотражающими лентами обеспечили около трех тысяч домашних животных - КазАвтоЖол

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
30 Сентября 2022, 12:48
Светоотражающими лентами обеспечили около трех тысяч домашних животных - КазАвтоЖол

В целях повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог республиканского значения каждым филиалом АО «НК» КазАвтоЖол» реализовываются дополнительные меры. Так, к примеру, с прошлой недели светоотражающими лентами оснастили владельцев порядка 3 тыс. голов домашнего скота. Этот показатель планируется увеличить до 9 тыс. Таким образом, данная мера позволит минимизировать количество ДТП на республиканских трассах, которые происходят по причине появления на проезжей части домашних животных.

Кроме того, увеличивается количество шумовых полос, стробоскопов и сетчатого ограждения на аварийно-опасных участках республиканских трасс. С прошлой недели на республиканских трассах установлено порядка 70 штук стробоскопов и нанесено 1100 м2 шумовых полос.

Зачастую фиксируются случаи краж сетчатых ограждений, снегозащитных щитов, которые также помогают не допускать домашний скот к проезжей части. Так, только за последние два года украдено порядка 3 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов, более 10 тыс. погонных метров сетчатого ограждения, около 50 дорожных знаков и 2 тыс. катафотов.

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