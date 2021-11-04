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Светоотражающие отметки на домашний скот предлагают наносить жамбылские полицейские

4 Ноября 2021 22:57
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Светоотражающие отметки на домашний скот предлагают наносить жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемой на жамбылских трассах стали животные, создающие предпосылки к дорожно-транспортным происшествиям - 11 ДТП с участием животных произошли в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий связанных с наездом на животных и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники департамента полиции Жамбылской области проводят профилактическую работу среди владельцев хозподворий, расположенных вблизи дорог областного и республиканского значения.

«С начала года в Жамбылской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных, в которых пострадали 14 человек, 1 человек погиб, - пояснили в ведомстве. - Сотрудники батальона патрульной полиции ежедневно при патрулировании на закрепленных участках автодорог принимают меры по прогону пасущегося скота от проезжей части дороги, устанавливают их владельцев, проводят разъяснительную работу среди населения о возможности нанесения светоотражающих отметок на домашний скот».

Помимо этого, для обеспечения безопасности дорожного движения на 320 и 323 км автодороги «Западная Европа – Западный Китай» установлены устройства для ограничения передвижения скота - «Электропастух».

В отношении нарушителей, оставивших бесхозный скот в ночное время без внимания, составлены административные протоколы по статье 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных» и по части 2 статьи 633 КоАП РК «Нарушение правил охраны и пользования полосой отвода автомобильных дорог».

Департамент полиции Жамбылской области убедительно просит жителей обеспечивать сохранность скота, находящегося в хозяйствах, с помощью коллективного выпаса, что обезопасит от ДТП с домашними животными, призвали в правоохранительном ведомстве.


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#Жамбылская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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