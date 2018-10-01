Светофор не спас женщину-пешехода от гибели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Человеческой жертвой закончился проезд автомобиля по регулируемому пешеходному переходу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места ЧП.

Наезд на пешехода произошел по ул. Райымбека на перекрестке с ул. Тургут озала. Водитель Mercedes следовал по Райымбека в восточном направлении. С его слов, он ехал на зеленый сигнал светофора, а пешеход перебегал на красный. От столкновения пешехода-женщину отбросило на асфальт, женщина скончалась на месте от полученных травм. Возраст погибшей неизвестен. Виновного установит полиция Алматы.

По данным ДВД, с начала года по вине пешеходов в городе совершено 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 8 человек погибли, еще 34 травмированы. За 9 месяц текущего года на территории Алматы зарегистрировано 3 тысячи 447 ДТП, при которых 103 человека погибли, еще 4 тысячи 107 получили травмы.

С начала года полицейскими за нарушения Правил дорожного движения всего составлено 324 тысячи 987 административных протоколов. 12 тысяч 554 из них в отношении пешеходов, 3 тысячи 143 водителей за нарушение проезда пешеходных переходов, еще 7 тысяч 524 водителя привлечены к ответственности за нарушение проезда перекрестков.



