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Светофор не спас женщину-пешехода от гибели в Алматы

5 Октября 2018 09:09 214
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Светофор не спас женщину-пешехода от гибели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Человеческой жертвой закончился проезд автомобиля по регулируемому пешеходному переходу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места ЧП. 

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Наезд на пешехода произошел по ул. Райымбека на перекрестке с ул. Тургут озала. Водитель Mercedes следовал по Райымбека в восточном направлении. С его слов, он ехал на зеленый сигнал светофора, а пешеход перебегал на красный. От столкновения пешехода-женщину отбросило на асфальт, женщина скончалась на месте от полученных травм. Возраст погибшей неизвестен. Виновного установит полиция Алматы.

По данным ДВД, с начала года по вине пешеходов в городе совершено 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 8 человек погибли, еще  34 травмированы. За 9 месяц текущего года на территории  Алматы зарегистрировано 3 тысячи 447 ДТП, при которых 103 человека погибли, еще 4 тысячи 107 получили травмы.

С начала года полицейскими за нарушения Правил дорожного движения всего составлено 324 тысячи 987 административных протоколов. 12 тысяч 554 из них в отношении пешеходов, 3 тысячи 143 водителей за нарушение проезда пешеходных переходов, еще 7 тысяч 524 водителя привлечены к ответственности за нарушение проезда перекрестков.

 


Светофор не спас женщину-пешехода от гибели в Алматы 

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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