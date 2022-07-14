14 Июля 2022 23:00

Светодиодные фонари установят на 137 улицах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – До конца текущего года в городе Атырау и пригородных селах планируется установить 3 946 энергосберегающих светодиодных фонарей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Управлением в рамках государственно-частного партнерства в настоящее время реализуются пять проектов по установке энергосберегающих светодиодных фонарей.

Завершены строительные работы по трем проектам в городе Атырау и одному проекту в городе Кульсары. Установлены энергосберегающие светодиодные фонари, энергосберегающие светодиодные светильники, работающие через централизованные диспетчерские пункты.

«До конца текущего года в городе Атырау и пригородных селах планируется установить 3 946 энергосберегающих светодиодных фонарей на 137 улицах. Все они будут сданы в эксплуатацию», - сообщил заместитель руководителя управления Данияр Мукишев.

В период с 2017 по 2021 годы проведено 426 километров линий электропередач на 345 улицах, установлено 12 461 светодиодный фонарь.