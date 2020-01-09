Светлый образ Умирзака Айтбаева навсегда останется в памяти народа - Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье президента Международного общества «Қазақ тілі» Умирзака Айтбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК -Елбасы.
Первый Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Умирзака Айтбаева.
«Будучи руководителем Международного общества «Қазақ тілі» он был автором многих инициатив в сфере развития государственного языка. Благодаря своей активной гражданской позиции и неиссякаемому трудолюбию он внес значительный вклад в развитие языка и казахской терминологии, культуры и духовности народа. Обладая высоким авторитетом в обществе, он оставил после себя множество научных трудов и воспитал достойных учеников.Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти народа», - говорится в телеграмме.
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