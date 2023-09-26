Светлана Жакупова: Минимальная зарплата 300 тысяч тенге – это будет трудно для МСБ

Начиная со следующего года размер минимальной заработной платы будет составлять 85 тысяч тенге. Вообще, эта сумма считается предельной. То есть, работодатель не должен платить работнику месячную зарплату ниже этой. Поэтому мы эту величину должны принимать как минимальный стандарт. Это не говорит о том, что все казахстанцы будут жить на 85 тысяч тенге. Если мы определим минимальную зарплату в Казахстане в 300 тысяч тенге, это будет хорошо. И все же, мы должны думать также о малом и среднем бизнесе. В частности, они не должны будут платить месячную зарплату меньше 300 тысяч тенге, а также будут осуществлять социальные выплаты. Поэтому для предпринимателей это будет трудно. Нужно отметить, что 85 тысяч тенге будут выплачиваться работнику независимо ни от каких квалификационных требований, – сказала С.Жакупова, отвечая на вопросы журналистов.