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Светлана Пащенко победила в групповой гонке на юношеской Олимпиаде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Светлана Пащенко одержала победу в групповой гонке на юношеской Олимпиаде-2018, сообщает Olympic.kz.
В Буэнос-Айресе продолжаются комбинированные соревнования по велоспорту. Во втором виде программы из пяти не было равных казахстанке С. Пащенко - она стала лучшей в групповой гонке на 63,9 км. Ее финишное время составило 1:41.20. Другая спортсменка Марина Курносова завершила соревнование на седьмой строчке.
«Я не могу поверить в это. Так получилось, что я несколько села в конец группы, потом дернулась вперед. Со мной в отрыв поехала спортсменка из Новой Зеландии. Мы вместе с ней работали. Марина мне очень сильно помогла. Потом я заметила, как соперница устала, я вышла вперед и выиграла», - сообщила Пащенко.
Марина Курносова прокомментировала вчерашнее выступление в гонке с раздельным стартом.
«У нас немного не задалось начало. Могли проехать лучше. Я не могу сказать, что показали плохой результат. Впереди еще три гонки и ситуация в общем зачете может измениться», - отметила Курносова.
Стоит отметить, что Светлана Пащенко смогла опередить чемпионку мира из Австрии, а также россиянку, удерживающую титул чемпионки Европы.
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