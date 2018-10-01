Светлана Пащенко победила в групповой гонке на юношеской Олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Светлана Пащенко одержала победу в групповой гонке на юношеской Олимпиаде-2018, сообщает Olympic.kz.

В Буэнос-Айресе продолжаются комбинированные соревнования по велоспорту. Во втором виде программы из пяти не было равных казахстанке С. Пащенко - она стала лучшей в групповой гонке на 63,9 км. Ее финишное время составило 1:41.20. Другая спортсменка Марина Курносова завершила соревнование на седьмой строчке.

«Я не могу поверить в это. Так получилось, что я несколько села в конец группы, потом дернулась вперед. Со мной в отрыв поехала спортсменка из Новой Зеландии. Мы вместе с ней работали. Марина мне очень сильно помогла. Потом я заметила, как соперница устала, я вышла вперед и выиграла», - сообщила Пащенко.

Марина Курносова прокомментировала вчерашнее выступление в гонке с раздельным стартом.

«У нас немного не задалось начало. Могли проехать лучше. Я не могу сказать, что показали плохой результат. Впереди еще три гонки и ситуация в общем зачете может измениться», - отметила Курносова.

Стоит отметить, что Светлана Пащенко смогла опередить чемпионку мира из Австрии, а также россиянку, удерживающую титул чемпионки Европы.