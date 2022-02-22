Свет отключат в ряде микрорайонов и пригородных посёлков Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау часть микрорайонов и пригородных посёлков отключат от электроэнергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Это мкр Балауса ул. 4 , 7 , 34, 35, 36, 44, 39, ул. Жумагалиева, мкр. Атырау, ул. Толекова, Химпоселок. ул. Шаганского, ул. Жумагазиева, ул. Богенбай батыра.
Света не будет в селе Дамба по ул. Кокарна, ул. Новая, ул. Махмуда.
На улицах Суйесинова, Бурабай, Белинского, 14, ул. Мамекулы, 87 а, 1 а, 12, 43, ул. М. Горького, 65, ф-216 с. Томарлы, ул. Московская, ул. Алматы, ул. Смагулова, ул. Гидрогеологическая, ул. Ермуханова, ул. Аманжолова, ул. Оралова, ул. Колхоз, ул. Бекболатова, ул. Административная, ул. Куткожина, ул. Гагарина, ул. Тәуелсіздік, мкр Мирас, ул. Мунайтпасулы, ул. Бектимирова, ул. Мусина, ул. Доскалиева, к/х «Арай», СОО «Связист», ООС «Беймахис», Ф-220 мкр Мирас, ул. Казангап, ул. 13, ул. Сыпыра жырау, ул. Астана, пр. Наурыз, ул. Кашаган акына, ул. Мунайшылар, ул. Кунанбаева.
В городе Атырау по ул. Неверова, ул. Огородная, ул. Мунайшы, ул. Амандосова.
В селе Геолог - ул. Жамбыла, ул. Валиханова, ул. Бактыгереева, ул. Тумар Ханша, ул. Куйбышева, ул. Чайковского, ул. Доссорская, пр. Заводской, ул. Канцева, пр. Кенена Азербаева.
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