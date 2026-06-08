Свет отключат с 8 по 13 июня в семи районах Алматы

В Алматы опубликован график плановых отключений электроэнергии на 8–13 июня. В «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили о проведении плановых и ремонтных работ на электросетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Работы будут проводиться на воздушных и кабельных линиях, а также трансформаторных подстанциях. Электроснабжение будет временно ограничиваться в основном в дневное время — с 08:00 до 17:00 или с 09:00 до 17:00.

Отключения затронут Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Жетысуский, Медеуский, Наурызбайский и Алатауский районы, включая частный сектор, многоквартирные дома, социальные объекты и отдельные предприятия.

В компании отмечают, что график может корректироваться в зависимости от хода внеплановых работ и технической необходимости. С полным графиком отключения можно ознакомиться здесь.

Ранее «Энергосбыт» предупредил о возможных отключениях электроэнергии у должников. Общая задолженность жителей Алматы и Алматинской области за потребленную электрическую энергию по состоянию на 1 июня 2026 года составляет порядка 34 млрд тенге.