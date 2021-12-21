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Свет отключат 22 и 23 декабря в Семее

21 Декабря 2021 12:46
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Свет отключат 22 и 23 декабря в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в связи с проведением ремонтных работ 22 и 23 декабря 2021 года запланировано отключение электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sеmeynews.kz.

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По графику ОЭСК свет планируют отключить 22 декабря по следующим адресам:

  • Ул. Трудовая, Транспортная, Амбулаторный Переулок, Джангильдина — света не будет с 13:00 до 17:00 часов.

23 декабря свет планируют отключить по следующим адресам:

  • Ул. Кушумбаева, Целинная, Айгыз Кошкинбаевой, 5,6,7,8,9,10,11 линии — света не будет с 09:00 до 13:00 часов.
  • Ул. Щорса, 2 Щорса, п.Западный пер.5, Западный переулок 1, 3, Щорса Переулок, Бобровка Центральная, Лесная, Молодежная, Бобровка 1,2,3,4,5,6,7 переулок, Заезд Центральный Пос. Бобровка, Бобровка Созидательная, 1 Созидательная, переулок Тополиный, Кленовая, Тополиная, Строительная, Дачный массив Бобровка – отключение электроэнергии с 13:00 до 17:00 часов.

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#Энергетика   #Восточно-Казахстанская область   #ЖКХ  
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