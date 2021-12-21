Свет отключат 22 и 23 декабря в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в связи с проведением ремонтных работ 22 и 23 декабря 2021 года запланировано отключение электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sеmeynews.kz.

По графику ОЭСК свет планируют отключить 22 декабря по следующим адресам:

Ул. Трудовая, Транспортная, Амбулаторный Переулок, Джангильдина — света не будет с 13:00 до 17:00 часов.

23 декабря свет планируют отключить по следующим адресам: