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Сверхпрочную бумагу для банкнот с добавлением шелковых нитей запатентовали в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
30 Мая 2023, 20:25
Сверхпрочную бумагу для банкнот с добавлением шелковых нитей запатентовали в Узбекистане Фото из открытых источников

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане впервые в мире разработана технология изготовления бумаги для банкнот и ценных бумаг с добавлением натуральных шелковых волокон, обладающая повышенными защитными свойствами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Центрального банка Узбекистана, министерством юстиции выдан патент на изобретение по изготовлению защищенной бумаги с добавлением натуральных шелковых волокон.

Изобретение принадлежит специалистам Государственного унитарного предприятия «Давлат белгиси», объединения «Узбекипаксаноат» и Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

Данное изобретение позволяет отличать ценную бумагу от других видов бумаги, так как в состав её защитных элементов добавлены волокна натурального шелка.

«В процессе изготовления к бумажной массе добавляют натуральные шелковые волокна, а затем пропитывают её флуоресцентным раствором. При освещении ультрафиолетовыми лучами протеин шелка приобретает усиленный темный цвет, тем самым защищая бумагу от подделок. В результате добавления в состав бумаги натурального шелка одинаковой толщины, её прочность увеличивается в несколько раз», – сообщает Центробанк.

Новая технология уже вызвала большой интерес у специалистов международных компаний, которые считаются мировыми лидерами в производстве банкнот, защищенных документов и бумаги.


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