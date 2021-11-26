Сверхмарафон в честь 30-летия Независимости РК стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из Нур-Султана в Уральск стартовал сверхмарафон, в котором принимают участие 15 опытных бегунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Состязание посвящено 30-летнему юбилею Независимости Республики Казахстан. Организаторы - ОО «Клуб марафонцев «Астана Желаяғы» совместно с РОЮЛ «Союз строителей Казахстана». Сверхмарафон проводится при поддержке Администрации Президента, партии «Nur Otan», Министерства информации и общественного развития, Министерства внутренних дел РК, Министерства культуры и спорта РК, Министерства внутренних дел РК, акимата города Нур-Султана.

Как отмечают организаторы, основная цель– воспитание патриотических чувств, обращение к истории Казахстана, к деянию героев прошлого, отстоявших и сохранивших родную землю, и современников, внесших вклад в становление Независимости Республики Казахстан.

Участникам марафона предстоит преодолеть 2 021 км пути, на это им дается 8 дней

Маршрут: города Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск – Костанай –– Актобе – Уральск.

В церемонии старта сверхмарафона приняли участие известные политические деятели, деятели культуры и спорта, а также представители государственной власти.

«Сегодня здесь собрались наши соотечественники, которые придерживаются и пропагандируют здоровый образ жизни. Отрадно видеть, как увеличивается число людей, которые любят спорт и занимаются развитием своего тела. Мы все знаем, что Глава государства уделяет большое внимание развитию массового спорта. Сегодняшнее мероприятие перекликается с этими принципами. Только при развитии массового спорта увеличится и количество наших чемпионов. Хотя я и не участвую в этом марафоне, но пришел поддержать это начинание», - отметил олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

В текущем году дистанция сверхмарафона составляет символические 2021 километр. Маршрут сверхмарафона, полный преодолеваемых бегунами препятствий, барьеров и ошибок, олицетворяет тернистый путь становления Казахстана, а финиш сверхмарафона символизирует достижение нового этапа в жизни народа и страны.

Особая важность проекта – ключевыми точками маршрута станут исторически значимые и памятные места регионов, где пройдут церемонии передачи эстафеты и состоятся торжественные встречи марафонцев с жителями населенных пунктов.