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Свергнутый президент Зимбабве Роберт Мугабе умер

Автор:  
Алмас Жексенбеков
6 Сентября 2019, 13:30
Свергнутый президент Зимбабве Роберт Мугабе умер

ХАРАРЕ. КАЗИНФОРМ - Бывший президент Республики Зимбабве Роберт Мугабе, умер в возрасте 95 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ZimLive.

Сообщается, что Мугабе скончался в больнице в Сингапуре в окружении семьи, включая супругу Грейс.

«К сожалению, мы потеряли его. Мы надеялись, что этот день никогда не наступит. Он прожил хорошую жизнь», - сказал бывший министр при правительстве Мугабе, пожелавший остаться неизвестным.

Роберт Мугабе, отстраненный от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года после 37 лет пребывания у власти, проходил лечение в Сингапуре с апреля этого года.

2 недели назад Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на заседании правительства заявил, что врачи отказались от дальнейшего искусственного поддержания его жизненных функций.

Р. Мугабе пришел к власти в Зимбабве, став премьер-министром страны в 1980 году. 7 лет спустя, упразднив пост премьер-министра, он назначил себя президентом страны.


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