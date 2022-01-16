Сведения о ножевых ранениях гражданки РФ в ходе беспорядков опровергли в жамбылской полиции
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распространяемую в отечественных и зарубежных СМИ информацию о гибели гражданки РФ в ходе массовых беспорядков в Таразе прокомментировали в правоохранительном ведомстве региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Погибшая Мария Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - На территории РК проживала на основании вида на жительство».
Мария Ким, пояснили в ведомстве, погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять.
По данному факту проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
«Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», - говорится в сообщении департамента полиции Жамбылской области.
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