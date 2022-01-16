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Сведения о ножевых ранениях гражданки РФ в ходе беспорядков опровергли в жамбылской полиции

16 Января 2022 00:18
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Сведения о ножевых ранениях гражданки РФ в ходе беспорядков опровергли в жамбылской полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распространяемую в отечественных и зарубежных СМИ информацию о гибели гражданки РФ в ходе массовых беспорядков в Таразе прокомментировали в правоохранительном ведомстве региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Погибшая Мария Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - На территории РК проживала на основании вида на жительство».

Мария Ким, пояснили в ведомстве, погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять.

По данному факту проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

«Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», - говорится в сообщении департамента полиции Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Россия   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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