Сведения о должниках по налогам из Актобе стали публиковать в соцсетях

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Имена злостных неплательщиков налогов по городу Актобе стало публиковать в популярных соцсетях управление государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Публикуются фамилия, имя, отчество должника и суммы, которые он должен.

На сегодняшний день более 10 тысяч физических лиц задолжали управлению госдоходов сумму свыше 268 млн тенге. В частности, самая большая сумма неуплаты налогов у 1 человека составляет 3,5 млн тенге.

«Все дела переданы судебным исполнителям. Человек, у которого самый большой долг, переехал в Актобе из Алматы в прошлом году. И, вполне возможно, что причиной переезда стала попытка скрыться от налогов», - говорит руководитель отдела по работе с физическими лицами УГД Актобе Бекболат Бексултанов.

Ежедневно планируется выставлять в соцсети новые списки должников. Поэтому актюбинцев просят вовремя оплачивать налоги. За подробной информацией можно обратиться в УГД Актобе по адресу: улица Маресьева, 97, кабинет 21 или по телефонам 55-02-20, 87767550220.