Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области

12 Января 2023, 17:11

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жители села Актогай в Павлодарской области поделились в социальных сетях необычными фотографиями ночного неба, на котором появились «световые столбы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Астрофизическом институте имени Тукена Омарова, куда были переданы фотоснимки, сообщили, что это оптический эффект ледяной влаги ночного зимнего неба. Это визуальное атмосферное явление называется «световые столбы». Когда на улице минусовая температура, плоские падающие ледяные кристаллики возле земли преобразовываются в некоторое подобие ледяных световых столбов, способных отображать наземные огни.

Они представляют собой вертикальные полосы света, освещенные при восходе или заходе Солнца.

В данном случае этот ночной «световой столб» может быть от Луны или наземных источников света.

«На фото видно, что «световые столбы» появились над освещенной прожекторами или фонарями земной поверхностью. Чем ниже находится источник света, тем длиннее окажется луч – именно поэтому искусственные столбы часто оказываются длиннее, чем те, которые образовались с помощью природных светил», - отметили астрофизики.

Как сообщили жители Актогая, действительно, в последние дни полнолуния в Актогае температура держалась ночью ниже 30 градусов мороза.

Фото: Pavlodarnews.kz