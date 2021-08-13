Свадебный той проводили астанчане во время карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальной сети Instagram, сотрудниками полиции выявлена видеозапись, сделанная на свадебном торжестве, с участием казахстанских блогеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Несмотря на действующий запрет, указанный в постановлении главного санитарного врача, той проходил с широким размахом.
Установлено, что свадьба проводилась в ресторане по Коргалжынской трассе, на левобережье столицы.
Собранный материал в отношении владельца ресторана, блогера и остальных участников тоя направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности согласно законодательству РК.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и напоминает о соблюдении санитарных норм.
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