Свадебный той проводили астанчане во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальной сети Instagram, сотрудниками полиции выявлена видеозапись, сделанная на свадебном торжестве, с участием казахстанских блогеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Несмотря на действующий запрет, указанный в постановлении главного санитарного врача, той проходил с широким размахом.

Установлено, что свадьба проводилась в ресторане по Коргалжынской трассе, на левобережье столицы.

Собранный материал в отношении владельца ресторана, блогера и остальных участников тоя направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к ответственности согласно законодательству РК.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и напоминает о соблюдении санитарных норм.