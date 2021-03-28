Свадебный лимузин сгорел на перевале Куюк в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Причины возгорания автомобиля выясняют в Жамбылской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, сегодня в 16:57 ч. на пульт 101 позвонил очевидец происшествия на горном перевале Куюк в Жуалынском районе.

«Сообщили, что горит свадебный лимузин, - пояснила руководитель пресс-службы ведомства Сауле Мунатаева. - На место происшествия выезжала группа спасателей из пяти человек. Обнаружили сгоревший автомобиль. Никого рядом не находилось. Жертв нет».

Подробности происшествия выясняются.