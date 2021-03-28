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    22:35, 27 Март 2021 | GMT +6

    Свадебный лимузин сгорел на перевале Куюк в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Причины возгорания автомобиля выясняют в Жамбылской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, сегодня в 16:57 ч. на пульт 101 позвонил очевидец происшествия на горном перевале Куюк в Жуалынском районе.

    «Сообщили, что горит свадебный лимузин, - пояснила руководитель пресс-службы ведомства Сауле Мунатаева. - На место происшествия выезжала группа спасателей из пяти человек. Обнаружили сгоревший автомобиль. Никого рядом не находилось. Жертв нет».

    Подробности происшествия выясняются.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Жамбылская область Главная Происшествия
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