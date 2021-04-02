ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Свадебный кортеж устроил беспредел на дорогах Тараза, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Камерами внешнего наблюдения Центра оперативного управления УП города Тараз зафиксированы факты нарушения правил дорожного движения водителями автомашин в составе свадебного кортежа



К административной ответственности привлечены четыре водителя кортежа, в отношении которых составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

На водителя автомобиля Lada 211440 составлен административный протокол по статье 606 части 1 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки», водитель Audi А6 привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК «Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Еще один водитель заплатит штраф за нарушение статьи 593 части 3 КоАП РК «Несоблюдение правил перевозки пассажиров», так как его пассажиры ехали, высунувшись во время движения из окон авто. На водителя Mercedes-Benz E350 составлены административные протоколы по статье 595 части 1 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования» и по статье 601 части 1 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».





Сотрудниками полиции также зафиксированы факты нарушения ПДД водителями автомашин Mercedes, ВАЗ 21074 и Toyota, которые при повороте пересекли двойную сплошную линию. В отношение них были составлены административные протоколы по статье 596 части 3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом». Совершение данного правонарушения влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. Водители транспортных средств ВАЗ 21144 и BMW управляли автомашинами с тонировкой на передних боковых стеклах и привлечены к административной ответственности по статье 590 части 5 КоАП РК. Нарушители заплатят штраф в размере 5 МРП.

