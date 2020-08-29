Свадебный кортеж устроил беспредел на дорогах Алматинской области: полиция нашла водителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителей внедорожников из свадебного кортежа, грубо нарушавших ПДД, привлекли к ответственности в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ролик опубликован на Telegram-канале Kozachkov offside. На кадрах видео водители на внедорожниках без номеров устроили гонки на трассе, позже несколько автомашин начинают «биться» друг с другом.

На ролик отреагировали в полиции.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт грубого нарушения ПДД, допущенных водителями ряда транспортных средств. По факту было незамедлительное реагирование. В ходе проведенной полицейскими проверки установлено, что кортеж со свадьбы 23-летнего жителя Карасайского района Алматинской области. Торжество прошло 25 августа», - говорится в сообщении на сайте Polisia.kz.

Водители двух автомашин Toyota Land Cruser и Escalade, фигурировавшие на видео, за грубые нарушения ПДД привлечены к ответственности сразу по трем статьям административного законодательства, каждый: ст.590 ч. 2 КРКобАП – Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков – штраф в размере 10 МРП; ст.606 ч. 1. КРКобАП – создание аварийной обстановки, вынуждение других участников движения резко изменить скорость, направление движения, – штраф 10 МРП; ст.595 ч. 1 КРКобАП – Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки – штраф в размере 5 МРП.

Машины водворены на штрафстоянку.

Вместе с тем, в ДП Алматинской области добавили, что устанавливаются личности водителей других автомобилей из указанного свадебного кортежа. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер.









Байзакова Гульмира (29.08.2020 00:59):

ок