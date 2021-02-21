Свадебный бум: около 10 браков регистрируют ежегодно в одной из колоний Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В одной из колоний Семея ежегодно регистрируют около 10 браков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДУИС по ВКО сообщили, что в учреждении ОВ-156/16 отбывают наказание молодые заключенные, средний возраст 30-40 лет, осуждённые к лишению свободы за преступления, совершённые по неосторожности, а также впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Несмотря на это, ежегодно в этой колонии заключается около 10 браков. Для этого установлен определенный порядок: осужденные в течение месяца подают заявления, составляется список и согласно договорённости приезжает сотрудник ЗАГСа.

На днях в колонии заключили очередной брак. 36-летний осужденный знаком со своей второй половинкой еще со школьной скамьи. Но вряд ли они тогда предполагали, что их юношеский роман перерастет в серьезные отношения. Но через много лет они снова встретились, но уже в колонии.

«Мы с женой в 8 классе за одной партой сидели, встречались. Но потом я в переехал в другую страну, и мы перестали видеться. Тогда еще молодые были — по 16 лет, ветер в голове. Серьезных отношений все равно бы не получилось. Недавно она навела справки через моих родственников и приехала на короткое свидание. Меньше года переписывались и решили пожениться. И вот неделю назад расписались. Осенью я подаю заявление на условно-досрочное освобождение, а так осталось сидеть три с половиной года. Хочу освободиться и увезти ее к себе домой, в Россию. Думаю, родственники помогут с работой. У жены есть дочка, ей 7 лет, будем вместе воспитывать», - расскалал о своих планах жених.

Отметим, что на самой церемонии бракосочетания разрешается обменяться кольцами, одеться в костюм и, конечно, сделать фотографию на память. Правда, после бракосочетания гражданские вещи, кольца и фотоаппарат отдают родственникам.

«Кто был знаком еще на свободе, более осознанно идет на этот шаг. Но много браков заключается, когда осужденные знакомятся по переписке. Женщины вступают в брак, хотя человека по-настоящему еще не изучили. Разводы тоже случаются, но браков больше», - рассказал о своих наблюдениях заместитель начальника воспитательной работе Дархан Бигазиев.

Фото: Учреждение ОВ-156/16 ДУИС по ВКО