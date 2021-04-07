Свадебное торжество на 150 человек проводили в столице во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так как Нур-Султан перешел в «красную зону», приняты ряд ограничительных мер по недопущению распространения пандемии. Строго запрещается проведение торжественных, семейных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

Несмотря на действующий запрет, банкетный зал ресторана «Дударай» по проспекту Тлендиева был полон гостей, которые не соблюдали карантинных мер. В момент проверки мобильной группой, той был в самом разгаре. 150 человек веселились в помещении заведения, позабыв о действующих ограничениях.

В отношении владельца собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.







