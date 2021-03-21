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    01:21, 21 Март 2021 | GMT +6

    Свадебное торжество на 120 человек прервали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мониторинговая группа в Алматы прервала свадебное мероприятие на 120 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    20 марта года было выявлено проведение свадебного торжества в зале «Гранд Палас» гостиницы «Казахстан». На момент выявления в зале находилось около 120 человек.

    С 10 марта Алматы находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в мегаполисе выявлены 437 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Это наивысший показатель за последний месяц.

    Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно.

    Напомним, с 21 по 28 марта в Алматы вступают новые ограничения карантина.

    В праздничные дни работа мониторинговых групп будет усилена.

    Теги:
    Коронавирус в РК Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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