Свадьбы в нарушение карантинных норм проводил ресторан в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области решается вопрос о приостановлении деятельности петропавловского ресторана за нарушение карантинных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова отметила, что нарушения со стороны ресторана регистрировали неоднократно.

«Напомню, что разрешены только поминальные мероприятия с участием не более 50 человек, развлекательные – еще под запретом. Ресторан проводил свадьбу. С нарушением согласились и по сокращенному производству заплатили половину суммы штрафа – 335 тысяч тенге. Сегодня к нам поступил материал о проведении в этом же ресторане еще одной свадьбы в минувшую субботу», - рассказала Т. Горлова.

Материалы по нарушениям передадут в суд. По решению суда деятельность заведения могут приостановить.

«В нашей области работают 23 мониторинговых группы. Пять - в Петропавловске, остальные – в районах области. В них задействованы 59 сотрудников полиции, 18 представителей местных исполнительных органов, 12 – общественных организаций, 42 волонтера и девять представителей СМИ. С начала года они провели 963 рейда и обследовали 6997 объектов. Из них в 365 выявили нарушения. Отмечу, что мониторинговые группы будут во время праздников отслеживать проведение массовых мероприятий», - сказала Т. Горлова.



