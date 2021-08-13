Свадьбы и юбилеи: шесть заведений нарушили карантин в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточно-Казахстанской области в составе мониторинговых групп продолжают осуществлять контроль за соблюдением установленных карантинных мер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что за прошедшие двое суток в Семее было выявлено сразу шесть различных заведений, владельцы и работники которых, несмотря на установленный запрет, организовывали торжества.
Среди них четыре ресторана и две тойханы, где в каждом из них более 50 человек принимали участие в свадебных и юбилейных мероприятиях. Только после вмешательства мониторинговых групп их проведение было остановлено.
«По всем этим фактам в отношении администрации заведений и организаторов мероприятий был собран материал, который в последующем направлен в СЭК г. Семее для привлечения к административной ответственности по ст.425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — пояснили в пресс-службе.
Департамент полиции ВКО напоминает, что целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции постановлением главного государственного санитарного врача ВКО введены дополнительные ограничительные меры, согласно которым запрещена деятельность развлекательных учреждений, в том числе караоке баров, кальянных, бильярдных, компьютерных и ночных клубов. Призываем всех соблюдать карантинные меры.
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