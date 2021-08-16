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Свадьбы и дни рождения: костанайцы продолжают нарушать карантинный режим

16 Августа 2021 15:06
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Свадьбы и дни рождения: костанайцы продолжают нарушать карантинный режим

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За выходные дни в Костанайской области мониторинговые группы выявили девять фактов проведения торжественных мероприятий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Мониторинговыми группами выявлены 5 свадеб и 4 банкета по поводу дней рождения, все они - с большим скоплением гостей.

«Несмотря на то, что область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, в регионе продолжаются факты нарушения карантинного режима. Так, в выходные дни в селе Есир Амангельдинского района на свадьбу собрались более 100 человек. А в селе Амангельды этого же района проводилась свадьба с участием 30 гостей. В городе Житикара в кафе праздновали бракосочетание более 35 гостей»,- привели примеры нарушений в полиции.

Остальные факты были выявлены в таких районах области, как Аулиекольский, Наурзумский, городах Рудный и Костанай.

По всем нарушениям материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области для принятия мер. Всего же с начала года мониторинговыми группами проведено 10 927 рейдовых мероприятий и выявлено 872 нарушений карантинных мер.


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#Костанайская область   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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