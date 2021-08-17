Свадьбу во время карантина прервали проверяющие в Каскелене

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники правоохранительных органов Карасайского РОВД Алматинской области выявили кафе и рестораны, которые продолжают работать, несмотря на режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с коронавирусом в стране мобильная бригада полиции и представители акимата Карасайского района проинспектировали кафе и рестораны в районе. Кроме того, было установлено, что при входе посетителям не измеряли температуру тела», - говориться в сообщении.

По сообщению ведомства, собранные материалы отправлены в управление санитарно-эпидемиологического надзора Карасайского района для проведения работ.

«В связи с этим жителей Карасайского района просят обратить внимание на безопасность граждан, разобраться в действиях сотрудников правоохранительных органов», - сказали в РОВД Карасайского района.