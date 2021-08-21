Новости
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
21 Августа 2021 05:55
Поделиться:
ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Свадьбу в карантин проводили жители Талгара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеМинздрав рассматривает возможность работы объектов бизнеса в субботу 10 нарушений карантина выявлено за сутки в столице Почти 200 алматинцев оштрафованы за нарушение домашнего карантина
Нарушителей карантина продолжают выявлять полицейские Алматинской области. В регионе введен ряд ограничений, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. Тем не менее, некоторые граждане продолжают игнорировать данный запрет.
19 августа сотрудники полиции Талгарского РУП выявили в городе Талгаре ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения. В момент проверки мобильной группой в заведении проводилась свадьба. Собранные документы по данному факту направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в уполномоченный орган.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Браконьер убил пеликана в Алматинской области
- Четыре букмекерских конторы ликвидированы в Алматы
- В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
- Павлодарские полицейские задержали скрывавшую преступление сельчанку
- Житель столицы вывез залоговый автомобиль с поддельными документами
- В Алматы стреляли в работника железнодорожного предприятия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн