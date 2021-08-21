Свадьбу в карантин проводили в Талгаре

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Свадьбу в карантин проводили жители Талгара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушителей карантина продолжают выявлять полицейские Алматинской области. В регионе введен ряд ограничений, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. Тем не менее, некоторые граждане продолжают игнорировать данный запрет.

19 августа сотрудники полиции Талгарского РУП выявили в городе Талгаре ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения. В момент проверки мобильной группой в заведении проводилась свадьба. Собранные документы по данному факту направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в уполномоченный орган.