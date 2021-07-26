Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свадебные торжества с приглашением более 100 гостей проводили в столице во время карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.
Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима.
В связи с тем, что Нур-Султан перешел в «красную зону», принят ряд ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. Строго запрещается проведение торжественных, семейных и других массовых мероприятий.
За выходные дни мобильной группой проверено 163, объекта предпринимательства, выявлено 43 нарушения карантина.
Несмотря на действующий запрет, граждане продолжают игнорировать действующее постановление. В банкетном зале ресторана «О’Azamat» по улице Потанина проводился той. В заведении более 100 гостей, не соблюдая карантинных мер, веселились на мероприятии. В момент проверки мобильной группой, той был в самом разгаре.
В этот же день банкетный зал ресторана «Baqsarai» также был полон гостей, где находились более 100 человек.
В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.
Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.
Напомним, список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане был опубликован на сайте акимата города.
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