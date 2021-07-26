+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане

26 Июля 2021 14:51
Поделиться:
Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свадебные торжества с приглашением более 100 гостей проводили в столице во время карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Новости по теме
Кудалык и день рождения прервали в Алматы: 39 нарушений карантина за выходные
Новая инфекционная больница открылась в Семее Более 230 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Акмолинской области Новые случаи смертельной грибковой инфекции зафиксировали в США

Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима.

В связи с тем, что Нур-Султан перешел в «красную зону», принят ряд ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. Строго запрещается проведение торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

За выходные дни мобильной группой проверено 163, объекта предпринимательства, выявлено 43 нарушения карантина.

Несмотря на действующий запрет, граждане продолжают игнорировать действующее постановление. В банкетном зале ресторана «О’Azamat» по улице Потанина проводился той. В заведении более 100 гостей, не соблюдая карантинных мер, веселились на мероприятии. В момент проверки мобильной группой, той был в самом разгаре.

В этот же день банкетный зал ресторана «Baqsarai» также был полон гостей, где находились более 100 человек.

В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Департамент полиции города Нур-Султан предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.


Напомним, список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане был опубликован на сайте акимата города.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Видео   #МВД РК   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Кудалык и день рождения прервали в Алматы: 39 нарушений карантина за выходные
Новая инфекционная больница открылась в Семее
Более 230 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Акмолинской области
Новые случаи смертельной грибковой инфекции зафиксировали в США
Популярное
1 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
3 Многодетная жительница Нур-Султана открыла свой бизнес с помощью госгранта
4 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
5 Боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
Читайте также
Самый важный процесс только начинается - Александр Данилов о выборах сельских акимов
300 тысяч тенге сбросила с балкона мошенникам 93-летняя бабушка в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив