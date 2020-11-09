Свадьбу с участием 60 гостей во время карантина праздновали в Экибастузе
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Собранные в последние дни материалы о нарушении карантина полиция города передала в городское управление контроля качества и безопасности товаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Шестого ноября, около 17.45, в Экибастузе, по улице Абая, в банкетном зале ресторана «Байтерек», мониторинговой группой выявлен факт проведения семейного мероприятия (свадьба) более 60 приглашённых лиц. Всех гостей выпроводили из заведения, а в отношении директора ресторана составлен административный протокол по части первой статьи 425 КРКоАП», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По данным ведомства, в регионе продолжаются проверочные мероприятия по контролю над соблюдением карантинных мер. При этом главная задача – обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, нацеленных на снижение и недопущение распространения коронавирусной инфекции.
«Здоровье граждан имеет особо важное значение. Лица, которые не соблюдают режим карантина, будут привлекаться к ответственности, ведь они подвергают опасности не только себя, но и окружающих», - заявил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
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