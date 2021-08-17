Свадьбу остановила мобильная группа в Балхаше
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше мобильная группа остановила свадьбу. Помимо хозяина мероприятия и руководства ресторана, могут быть оштрафованы и гости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мобильная группа города Балхаш остановила массовое мероприятие в ресторане «Айлин». Кроме владельца заведения, гости события так же могут быть оштрафованы.
«О проведении свадьбы информация поступила в координационный центр. Мобильная группа прибыла на место в считанные минуты. Однако, проводящих рейд не хотели впускать внутрь. Вызвали спецслужбы. В итоге в здание проникли через окно. Все гости заполнили объяснительные. Штрафные санкции могут придти не только владельцу заведения и организатору мероприятия, но и гостям. Материалы направлены в ГУ СЭК города Балхаш», - сообщили в пресс-службе аимата города Балхаш.
Тем временем в Балхаше растет число инфицированных. Количество заражений в сутки достигают до сотни человек. 13 балхашцев умерли от коронавируса только за прошлый месяц.
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