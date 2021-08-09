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вчера 20:08
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вчера 17:45
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Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свадьбу, которую пытались провести на загородной базе отдыха, распустила мониторинговая группа в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«8 августа в мониторинговую группу при городском акимате поступила информация, что в пригородном селе Береке на базе отдыха «Атамекен» проводится многолюдная свадьба. Это примерно 10 километров от города. В район базы отправились члены мониторинговой группы, которые подняли в воздух дрон и убедились, на на базе находится много машин. Информация нашла подтверждение - на территории базы проводилась свадьба примерно с 70-90 гостями. Она только началась. Свадьба была остановлена, гостей попросили покинуть территорию базы»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.
В написанной объяснительной администратор базы отдыха признала, что нарушила карантинные ограничения, сдав в аренду помещения для проведения торжества. Объяснительная и составленный протокол направлены в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля для принятия процессуального решения.
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