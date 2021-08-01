Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свадьбу на 180 человек проводили в карантин в Шымкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Августа 2021, 18:00
Свадьбу на 180 человек проводили в карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свадебное торжество в карантин на 180 человек проводили жители Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Участковые инспекторы Абайского РУП ДП Шымкента в ходе профилактических работ выявили проведение свадебного торжества в ресторане, расположенном на территории района.

Установлено, что в зале находилось около 180 гостей.

«В отношении горожан, которые нарушили требования карантинного режима, допустив большое скопление людей, собраны необходимые материалы и направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер», - сообщили в ведомстве.

Шымкентские стражи порядка просят жителей строго соблюдать требования и ограничения, указанные в постановлении главного санврача города.

Напомним, новое постановление об ужесточении карантина подписал главный санврач Шымкента.


Акимат   Шымкент   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе