Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопреки действующему постановлению Главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений происходят систематические нарушения санитарных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
Так, мобильными группами в ходе рейдовых проверок в 19.23 часов в воскресный день был выявлен ресторан «El plaza», в котором проходила пышная свадьба. 150 гостей, среди которых были пожилые и малолетние дети, беззаботно сидели за накрытыми столами и веселились, произнося тосты молодоженам. Мониторинговая группа прервала торжество.
В этот же день в 17.20 часов по улице Акан Серы в ресторане «Арна» проводилось мероприятие «Тілашар». На праздник собрались более ста гостей с детьми.
Собранный материал в отношении владельцев заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.
Мобильными группами в составе Управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских за выходные проверено 125 объектов предпринимательства, выявлено 32 нарушений карантинного режима.
Мобильными группами в усиленном режиме будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина.
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