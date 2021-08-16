Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопреки действующему постановлению Главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев объектов общепита и развлекательных заведений происходят систематические нарушения санитарных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Так, мобильными группами в ходе рейдовых проверок в 19.23 часов в воскресный день был выявлен ресторан «El plaza», в котором проходила пышная свадьба. 150 гостей, среди которых были пожилые и малолетние дети, беззаботно сидели за накрытыми столами и веселились, произнося тосты молодоженам. Мониторинговая группа прервала торжество.

В этот же день в 17.20 часов по улице Акан Серы в ресторане «Арна» проводилось мероприятие «Тілашар». На праздник собрались более ста гостей с детьми.

Собранный материал в отношении владельцев заведения направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.

Мобильными группами в составе Управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских за выходные проверено 125 объектов предпринимательства, выявлено 32 нарушений карантинного режима.

Мобильными группами в усиленном режиме будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина.



