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    20:31, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Свадьбу на 130 человек выявили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пышную свадьбу на более 130 человек пресекли мобильные группы в ходе рейда по выявлению нарушений карантинного режима в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

    «Мобильными группами при проверке выявлен ресторанный комплекс «FarhiHall», в котором в самом разгаре шла свадьба. Более 130 гостей пришли на праздник, не соблюдая санитарные нормы. Женщины в возрасте, а также дети веселились и танцевали под музыку. Организаторы праздника подвергли опасности жизнь и здоровье людей. Второе мероприятие проходило в ресторане «Айша Биби», на которое собрались около 40 гостей.

    В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП», - сообщили в пресс-службе ведомства.


    За выходные мобильными группами проверены 161 объект предпринимательства, выявлено 23 факта нарушений карантинного режима.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что беспечное поведение со стороны владельцев заведений и организаторов праздников ведёт к распространению заражения инфекцией и ставит под угрозу жизнь людей. Всё нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

    Напомним, недавно свадьбу на 300 человек выявили в городе Сарыагаш Туркестанской области.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Астана Видео Общество Безопасность Правоохранительные органы
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