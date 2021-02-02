Свадьбу на 130 человек выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пышную свадьбу на более 130 человек пресекли мобильные группы в ходе рейда по выявлению нарушений карантинного режима в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Мобильными группами при проверке выявлен ресторанный комплекс «FarhiHall», в котором в самом разгаре шла свадьба. Более 130 гостей пришли на праздник, не соблюдая санитарные нормы. Женщины в возрасте, а также дети веселились и танцевали под музыку. Организаторы праздника подвергли опасности жизнь и здоровье людей. Второе мероприятие проходило в ресторане «Айша Биби», на которое собрались около 40 гостей.

В отношении нарушителей собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП», - сообщили в пресс-службе ведомства.





За выходные мобильными группами проверены 161 объект предпринимательства, выявлено 23 факта нарушений карантинного режима.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что беспечное поведение со стороны владельцев заведений и организаторов праздников ведёт к распространению заражения инфекцией и ставит под угрозу жизнь людей. Всё нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Напомним, недавно свадьбу на 300 человек выявили в городе Сарыагаш Туркестанской области.