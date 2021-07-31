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    17:52, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Свадьбу на 130 человек прервали проверяющие в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, кокшетауцы продолжают нарушать карантинные ограничения. На днях мониторинговой группой сорвано проведение свадьбы на 130 человек в ресторане «Меруерт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Согласно установленным карантинным ограничениям, проведение массовых мероприятий под запретом. Проверяющие сняли на видео нарушение ограничительных мер. Гостей попросили прервать мероприятие и напомнили им о циркуляции особо опасного «дельта» штамма коронавируса. Подобные собрания могут привести к увеличению числа зараженных.

    «В отношении владельца заведения составлен административный протокол для привлечения к ответственности за игнорирование карантинных требований, материалы находятся на рассмотрении в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Субъекту предпринимательства грозит штраф в размере 320 МРП, организатору – 30 МРП», - отметили в акимате Кокшетау.

    Только за последнюю неделю в области мониторинговыми группами проведено 136 рейдовых проверок, которыми охвачено 493 объекта. Выявлено 14 фактов нарушения карантинных мер. За выявленные нарушения наложено 15 административных штрафов на 1,9 млн тенге.

    К слову, в июле в сравнение с июнем случаи заражения коронавирусом увеличились в 3,5 раза, всего – 1315 случаев.

    В акимате города Кокшетау призывают горожан к соблюдению санитарных норм. Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно. За последние сутки количество инфицированных составило 68 случаев. Зарегистрировано 6 летальных фактов. Населению необходимо воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.

    Напомним, новое постановление по усилению карантина вышло в Акмолинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Акимат Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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