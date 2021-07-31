Свадьбу на 130 человек прервали проверяющие в Кокшетау
Согласно установленным карантинным ограничениям, проведение массовых мероприятий под запретом. Проверяющие сняли на видео нарушение ограничительных мер. Гостей попросили прервать мероприятие и напомнили им о циркуляции особо опасного «дельта» штамма коронавируса. Подобные собрания могут привести к увеличению числа зараженных.
«В отношении владельца заведения составлен административный протокол для привлечения к ответственности за игнорирование карантинных требований, материалы находятся на рассмотрении в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Субъекту предпринимательства грозит штраф в размере 320 МРП, организатору – 30 МРП», - отметили в акимате Кокшетау.
Только за последнюю неделю в области мониторинговыми группами проведено 136 рейдовых проверок, которыми охвачено 493 объекта. Выявлено 14 фактов нарушения карантинных мер. За выявленные нарушения наложено 15 административных штрафов на 1,9 млн тенге.
К слову, в июле в сравнение с июнем случаи заражения коронавирусом увеличились в 3,5 раза, всего – 1315 случаев.
В акимате города Кокшетау призывают горожан к соблюдению санитарных норм. Темпы распространения эпидемии в городе растут ежедневно. За последние сутки количество инфицированных составило 68 случаев. Зарегистрировано 6 летальных фактов. Населению необходимо воздержаться от организации и участия в массовых мероприятиях.
Напомним, новое постановление по усилению карантина вышло в Акмолинской области.