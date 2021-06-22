Свадьбу на 100 человек устроили во время карантина в столичном ресторане
За прошедшие сутки, 20 июня, мониторинговые группы столицы выявили около 10 заведений, нарушивших карантинные ограничения.
Так, в тойхане «Сери», расположенной в районе Байконыр, проводили коллективное мероприятие.
В еще одном заведении в Алматинском районе – «Versal 777» - выявили проведение свадьбы на 100 человек. Также нарушение карантина допустил бар «Панаехали».
В районе Сарыарка караоке клуб «Brio» на момент проверки функционировал, несмотря на запрет.
В Есильском районе несколько заведений общепита функционировали за закрытыми дверями – ресторан «Infornо», ресторан-караоке «Alanya», бар «Текила», ночной клуб «Aura».
Персонал ресторана «The Kitchen» и бара «Starый Pub» не соблюдали масочный режим.
Все собранные материалы в отношении нарушителей карантина переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.
Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства стоит строго соблюдать саннормы, режим карантина и следовать рекомендациям санврача во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.