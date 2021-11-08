Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Мониторинговая группа прервала свадебное торжество в одном из ресторанов Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в минувшую пятницу в городском ресторане проводилась свадьба, на которой присутствовали около 100 человек. В отношении администрации заведения полицейские собрали материал по административной статье «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и передали его для принятия решения в Петропавловское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

«Наша область находится в «красной зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия запрещены. Между тем не все предприниматели считаются с опасностью, которую создают для здоровья их клиентов, нарушая принятые ограничения. С начала года владельцы клубов, кафе и ресторанов города 58 раз были привлечены к ответственности за аналогичные правонарушения», — отметил начальник отдела местной полицейской службы Петропавловска Рустам Садулов.

Напомним, за минувшие выходные по области зарегистрировали более 300 новых случаев коронавируса. По ежесуточному числу инфицированных регион занимает первое место в стране.