Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Свадьбу на 100 человек остановили в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июля 2021, 01:56
Свадьбу на 100 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции совместно с мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима выявлен ресторан, в котором шло свадебное торжество с участием около 100 гостей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Мероприятие проходило в заведении, расположенном по улице Аймаутова Енбекшинского района.

Владелец ресторана и организатор мероприятия проигнорировали требования, указанные в постановлении главного санврача города и подвергли опасности здоровье людей. Собранные в отношении них материалы направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.


Здравоохранение   Шымкент   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе