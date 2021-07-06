Свадьбу на 100 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции совместно с мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима выявлен ресторан, в котором шло свадебное торжество с участием около 100 гостей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Мероприятие проходило в заведении, расположенном по улице Аймаутова Енбекшинского района.

Владелец ресторана и организатор мероприятия проигнорировали требования, указанные в постановлении главного санврача города и подвергли опасности здоровье людей. Собранные в отношении них материалы направлены в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.