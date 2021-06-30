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Свадьбу на 100 человек организовали в Шымкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Июня 2021, 21:41
Свадьбу на 100 человек организовали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции совместно с мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима выявлен ресторан в Шымкенте, в котором шло свадебное торжество с участием около 100 гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Мероприятие проходило в заведении, расположенном по улице Оспанова Абайского района.

Владелец ресторана и организатор мероприятия проигнорировали требования, указанные в Постановлении главного санврача города и подвергли опасности здоровье людей. Собранные в отношении них материалы направлены в Управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП.

Стражи порядка призывают жителей мегаполиса строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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