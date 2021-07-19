Свадьба, құдалық, 30-летие окончания школы - как нарушают локдаун в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантинного режима. Горожане, вопреки постановлению санитарного врача, где указан ряд ограничительных мер, до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, проводя досуг в компании родственников и друзей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

За выходные дни проверено 167 объектов предпринимательства, выявлено 51 нарушение карантина.

К примеру, в выходные дни мобильными группами выявлен факт нарушения в многофункциональном комплексе «Жеті қазына», где проводилась свадьба. Внутри заведения находились 200 посетителей. Со слов организаторов, проведение свадьбы было запланировано задолго до объявления локдауна, в связи с чем, отменить праздник и отозвать гостей они не успели.

Люди развлекались и веселились, не вспоминая о масках и социальной дистанции.

Также в ходе рейда мониторинговой группой в кафе «Адлер» выявлено массовое мероприятие - «Құдалык той», где находились около 50 посетителей.

Кроме того, в одном из кафе мониторинговая группа обнаружила вечер встречи выпускников, который проводился по случаю 30-летия окончания школы. Со всей республики на памятный вечер съехались около 40 выпускников.

Материалы в отношении нарушителей карантинного режима направлены в управление Санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В местах массового скопления напоминают гражданам о мерах предосторожности и призывают к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.