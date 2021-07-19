Свадьба, құдалық, 30-летие окончания школы - как нарушают локдаун в Нур-Султане
За выходные дни проверено 167 объектов предпринимательства, выявлено 51 нарушение карантина.
К примеру, в выходные дни мобильными группами выявлен факт нарушения в многофункциональном комплексе «Жеті қазына», где проводилась свадьба. Внутри заведения находились 200 посетителей. Со слов организаторов, проведение свадьбы было запланировано задолго до объявления локдауна, в связи с чем, отменить праздник и отозвать гостей они не успели.
Люди развлекались и веселились, не вспоминая о масках и социальной дистанции.
Также в ходе рейда мониторинговой группой в кафе «Адлер» выявлено массовое мероприятие - «Құдалык той», где находились около 50 посетителей.
Кроме того, в одном из кафе мониторинговая группа обнаружила вечер встречи выпускников, который проводился по случаю 30-летия окончания школы. Со всей республики на памятный вечер съехались около 40 выпускников.
Материалы в отношении нарушителей карантинного режима направлены в управление Санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.
Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В местах массового скопления напоминают гражданам о мерах предосторожности и призывают к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.