Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Suzuki приостановит производство автомобилей в Индии

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
29 Апреля 2021, 13:20
Suzuki приостановит производство автомобилей в Индии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Японская компания Suzuki приостановит производство автомобилей в Индии, чтобы сократить нехватку промышленного кислорода, который стали использовать для лечения на фоне резкого роста числа пациентов с COVID-19 в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NIkkeiAsia.

Maruti Suzuki закроет два автозавода в Манесаре и Гуруграме с субботы по 9 мая. Заводы будут закрыты на регулярное техническое обслуживание, которое обычно проводится в июне.

«В текущей ситуации мы считаем, что весь доступный кислород должен использоваться для спасения жизней», - говорится в заявлении компании.

Suzuki Motor Gujarat также приостановит работу своего завода.

Toyota Kirloskar Motor также объявила, что два их завода в Бидади в штате Карнатака приступили к ежегодному техническому обслуживанию, которое продлится до 14 мая.

Отмечается, что Индия столкнулась с острой нехваткой кислорода, поскольку страна борется с разрушительной второй волной коронавирусной инфекции.


Япония   Индия   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия