Suzuki планирует масштабировать производство биогаза из коровьего навоза в Индии

Проект призван сократить выбросы парниковых газов и одновременно повысить доходы местных фермеров. В середине марта компания представила журналистам биогазовую установку в Бхукхале, штат Гуджарат. Здесь навоз ферментируется в больших резервуарах на протяжении около месяца, после чего полученный газ очищается и поступает на соседнюю заправочную станцию, доступную для местных жителей. Побочный продукт переработки реализуется как органическое удобрение.

Мощность установки — до 100 тонн навоза в сутки, что дает около 1,5 тонны биогаза и обеспечивает топливом порядка 850 автомобилей ежедневно. Навоз компания закупает у местных фермеров по одной рупии за килограмм — в среднем это приносит каждому хозяйству около 72 тыс. рупий (примерно 775 долларов) в год.

Биогаз используется как топливо для автомобилей на сжатом природном газе (CNG), которые выбрасывают меньше углекислого газа, чем бензиновые, и занимают около 20% индийского автомобильного рынка. Переработка навоза также позволяет сократить выбросы метана, который при естественном разложении отходов вносит значительный вклад в глобальное потепление.

Индия располагает поголовьем крупного рогатого скота около 300 млн голов — животные почитаются в индуизме как священные, что делает страну исключительно емким источником сырья для подобных проектов.