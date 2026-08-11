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    Сүйінші, көрімдік и шежіре: в Aitu появятся функции с учетом традиций казахстанцев

    В мессенджере Aitu планируют запустить функцию цифрового шежіре — пользователи смогут сохранять родословную и историю своей семьи в удобном формате. Об этом рассказал руководитель компании BTS Digital Максат Нуриденулы на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    AITU
    Фото: Коллаж: Kazinform/ Canva

    По его словам, сегодня в Aitu зарегистрировано 6,8 млн человек. Ежемесячно приложением пользуются более миллиона казахстанцев, ежедневно — свыше 100 тысяч, а в пиковые дни аудитория достигает 210 тысяч пользователей.

    Одним из новых направлений станет развитие семейных сообществ.

    — Мы создаем национальный мессенджер, который учитывает наши традиции, язык и образ жизни. Поэтому в Aitu появятся функции, которые будут полезны каждой семье. Сегодня в Казахстане проживает более 8 миллионов семей, и практически у каждой есть общий чат для общения с родственниками. Например, в таком сообществе можно будет хранить фотографии, вести календарь важных событий, получать напоминания и организовывать различные мероприятия, — рассказал Максат Нуриденулы.

    Также будут доступны привычные для казахстанцев денежные автопереводы, связанные с традициями, такие как сүйінші, көрімдік, асар и садақа.

    Отдельное внимание разработчики уделяют цифровому шежіре. Пользователи смогут сохранять родословную и семейную историю в цифровом формате.

    Также в приложении будет доступен автоматический перевод между казахским и русским языками.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут пользоваться национальным мессенджером Aitu даже при нулевом балансе на телефоне.

    Aitu Казахстанцы Семья Национальные традиции
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор