Сүйінші, көрімдік и шежіре: в Aitu появятся функции с учетом традиций казахстанцев

В мессенджере Aitu планируют запустить функцию цифрового шежіре — пользователи смогут сохранять родословную и историю своей семьи в удобном формате. Об этом рассказал руководитель компании BTS Digital Максат Нуриденулы на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня в Aitu зарегистрировано 6,8 млн человек. Ежемесячно приложением пользуются более миллиона казахстанцев, ежедневно — свыше 100 тысяч, а в пиковые дни аудитория достигает 210 тысяч пользователей.

Одним из новых направлений станет развитие семейных сообществ.

— Мы создаем национальный мессенджер, который учитывает наши традиции, язык и образ жизни. Поэтому в Aitu появятся функции, которые будут полезны каждой семье. Сегодня в Казахстане проживает более 8 миллионов семей, и практически у каждой есть общий чат для общения с родственниками. Например, в таком сообществе можно будет хранить фотографии, вести календарь важных событий, получать напоминания и организовывать различные мероприятия, — рассказал Максат Нуриденулы.

Также будут доступны привычные для казахстанцев денежные автопереводы, связанные с традициями, такие как сүйінші, көрімдік, асар и садақа.

Отдельное внимание разработчики уделяют цифровому шежіре. Пользователи смогут сохранять родословную и семейную историю в цифровом формате.

Также в приложении будет доступен автоматический перевод между казахским и русским языками.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут пользоваться национальным мессенджером Aitu даже при нулевом балансе на телефоне.