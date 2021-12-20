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«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 84 новорожденных атыраусца

20 Декабря 2021 15:22
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«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 84 новорожденных атыраусца

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - «Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 84 новорожденных атыраусцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В подарочные коробки «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, вложена поздравительная открытка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребенка.

«Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!» – написал Президент.

Заявление на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, было принято сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

«Всего вАтырауской области 84 матерям новорожденных мы вручили подарок сүйінші от Президента РК. Из них в городе Атырау — 73, в Жылыойской районе — 4, в Курмангазинском — 2, в Кызылкогинском — 3, в Макатском — 1, в Индерском — 1. Еще раз поздравляем всех казахстанцев с праздником!», — отметил директор Атырауского филиала госкорпорации Муса Хайруллиев.

Как ранее сообщалось, «Сүйінші»-боксы подготовлены Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка «ЦентрКредит» и АО «Казпочта».

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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