«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 209 новорожденных жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подарки новорожденным в дни Независимости вручили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новорожденным, появившимся на свет 16-17 декабря 2021 года, вручают подарки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева - специальный подарочный набор с поздравительным письмом от имени Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, к 30-летию независимости Республики Казахстан родителям 209 детей, родившихся 16, 17 и 18 декабря, от имени Главы государства были вручены подарочные коробки «Сүйінші».

«Заявки на получение свидетельства о рождении на родившихся детей были приняты сотрудниками ЦОНа и направлены в органы РАГС для дальнейшего оформления первого документа гражданина Казахстана. В подарочные боксы вложены предметы первой необходимости, а также поздравительное письмо Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении ребенка», - пояснили в ведомстве.

Акция проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и поддержки материнства и детства Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с государственной корпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта».